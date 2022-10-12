«Мы всегда с папочкой рядом»: Юлия Ковальчук публично обратилась к подросшей дочери от Алексея Чумакова

Юлия Ковальчук

Юлия Ковальчук. Фото: соцсети

Певица и телеведущая Юлия Ковальчук поздравила единственную наследницу с днем рождения.

Двенадцатого октября  — особенная дата для звездной пары Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. В этот день пять лет назад появилась на свет единственная дочка супругов — Амелия.

Именитые родители за это время ни разу не показали наследницу поклонникам. Ковальчук и Чумаков предпочитают не рассказывать об Амелии в интервью, чтобы не привлекать излишнего внимания к ребенку.

Лишь в день рождения Амелии Юлия Ковальчук решила напомнить поклонникам о том, что у нее есть дочь.

В микроблоге звезда публично обратилась к наследнице.

«5 лет невероятного счастья! Доченька, любимая, просто будь всегда здорова! Мы всегда с папочкой рядом», — написала Юлия Ковальчук.

Публикацию она сопроводила снимком, которым показала, как празднично они с Алексеем Чумаковым украсили гостиную своего особняка в честь дня рождения Амелии.

Гостиная особняка Юлии Ковальчук. Фото: соцсети

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