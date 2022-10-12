«Мы всегда с папочкой рядом»: Юлия Ковальчук публично обратилась к подросшей дочери от Алексея Чумакова

Двенадцатого октября — особенная дата для звездной пары Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова. В этот день пять лет назад появилась на свет единственная дочка супругов — Амелия.

Именитые родители за это время ни разу не показали наследницу поклонникам. Ковальчук и Чумаков предпочитают не рассказывать об Амелии в интервью, чтобы не привлекать излишнего внимания к ребенку.