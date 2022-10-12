Громкий провал Меган Маркл, который заметили только сейчас

Меган Маркл в британской королевской семье не приняли. Ее муж принц Гарри не раз заявлял, что девушку травили как его мать Диану, и поэтому они якобы были вынуждены переехать в США.

Маркл уже несколько лет не живет в Лондоне, а ее скандальные выходки обсуждают до сих пор. Например, королевский писатель Валентин Лоу вспомнил, как Меган и Гарри летали в официальный тур по Австралии.

Тогда жена принца Гарри надела бриллиантовые серьги, которые дарил королеве Елизавете II принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман. И все бы ничего, но за три недели до выхода Меган принца обвинили в заказе жестокого убийства журналиста.

«Эти серьги были куплены на кровавые деньги и подарены убийцей», — заявил Daily Mail адвокат Хашогги Майкл Эйснер.

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Но этот факт не смутил герцогиню. Более того, эти серьги она снова надела на 70-летие Чарльза.