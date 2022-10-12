Не только любимый внук: кто уже много лет живет на даче Пугачевой в Истре – открыта тайна

Алла Пугачева решила оставить свою дачу на Истре, в подмосковном поселке Малые Бережки после своей смерти внуку Никите Преснякову. Пока народная артистка завещание не написала, но уже оценила имущество при помощи специалистов, а также распределила его среди родни, пишет КП.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

К слову, многие были уверены, что дача уже давно принадлежит сыну Кристины Орбакайте, потому что он там с женой Аленой Красновой проводит львиную долю своего времени. На самом деле Примадонна подарила любимому внуку на свадьбу квартиру на Лубянке, а не этот дом.

Сейчас местоположение Никиты Преснякова неизвестно, он исчез из соцсетей и в свете поползли упорные слухи, что музыкант покинул страну из-за мобилизации. Но дом на Истре не пустует. Как выяснили корреспонденты издания, в нем уже много лет живет помощница Аллы Пугачевой Елена.

На даче она выполняет сразу несколько функций – и домработницы, и повара. Живет в нем практически безвылазно уже много лет. Раньше помогала певице, а теперь Никите Преснякову и его жене, когда они наведываются.