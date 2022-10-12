«Кто-то поймет, кто-то осудит»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» отказалась от сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что у нее не хватило сил на двоих новорожденных сыновей.
Молодая мама, которая вместе с детьми находится в клинике, решила на время отказаться от малышей, и их перевели из ее палаты в другую. Юлия Ефременкова призналась, что минувшую ночь провела отдельно от сыновей, которые мешали ей спать своими криками.
«Сегодня утром я проснулась без детей. Не знаю, правильно это или нет. Но врачи и моя семья мне это настоятельно рекомендовали. Кто-то меня из мамочек поймет, кто-то осудит, третьи будут злорадствовать, мол, конечно, а как ты хотела, а как же другие мамы. Меня другие мало волнуют. Я – это я», - рассказала в микроблоге Юлия Ефременкова.
Юлия Ефременкова призналась, что ей одной очень тяжело справляться с новорожденными близнецами. А хронические недосыпы привели к тому, что сил у нее не осталось. Молодая мама надеется, что со временем все наладится.
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Напомним, сыновья Юлии Ефременковой появились на свет 22 сентября с помощью кесарева сечения.