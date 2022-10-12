«Кто-то поймет, кто-то осудит»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» отказалась от сыновей-близнецов

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова призналась, что у нее не хватило сил на двоих новорожденных сыновей.

Молодая мама, которая вместе с детьми находится в клинике, решила на время отказаться от малышей, и их перевели из ее палаты в другую. Юлия Ефременкова призналась, что минувшую ночь провела отдельно от сыновей, которые мешали ей спать своими криками.