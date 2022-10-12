Брюки схватила руками, чтобы не упали: похудевшая Валя Карнавал показала фигуру «восьмеркой» (фото)

Не понятно до сих пор окончательно — беременна, решившая выйти замуж за Сашу Стоуна Валя Карнавал или нет.

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Блогер сама написала об этом в своем телеграме, а потом быстро стерла пост. Также на некоторых фотографиях фолловеры стали замечать, что она выглядит располневшей.

Вместе с тем Валя Карнавал иногда показывает снимки, где совсем живота не видно. На одном из последних кадров она словно доказывает: не беременна, напротив, похудела так, что брюки сваливаются. Звезда придержала одежду в руках, будто вот-вот она свалится с ее роскошной фигуры «восьмеркой».