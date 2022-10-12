Пугачева дала интервью, которое запретила выпускать в эфир: наговорила лишнего

Алла Пугачева недавно приезжала в Россию, а потом спешно покинула ее, разразившись в Сети на людей, которых считает своими врагами. Напомним, артистка назвала их «холопами и рабами».

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До конца не понятно в чей адрес был направлен опус певицы, но КП пишет со ссылкой на окружение Пугачевой, что на самом деле Примадонна прилетала в Москву, чтобы похлопотать за своего мужа Максима Галкина* и его дальнейшую карьеру с некими сильными мира сего.

Видимо, договориться не получилось, теперь Алла Пугачева уже не сдерживает себя и говорит все, что думает. Хотя совсем недавно ее посты были умеренными, никого не оскорбляющими.

По данным издания, Примадонна также после февральских событий давала интервью Екатерине Гордеевой*, но выпускать его отказалась. Судя по всему, звезда потом одумалась, и когда речь зашла об утверждении беседы в эфир, она поняла, что это может ей чем-то аукнуться. Изданию этот факт подтвердил один источник.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.