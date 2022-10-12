«Мама аж завизжала»: Фриске похвасталась успехами дочки-пухляшки

Сестра Жанны Фриске, Наталья, души не чает в долгожданной дочке Луне и часто показывает ее фотографии в соцсетях. В новом видео блогерша рассказала о том, каких успехов достигла ее полугодовалая малышка.

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«Хотим с моей авакудушкой вам похвастаться. Вчера нам было шесть месяцев и три дня, и мы самостоятельно перевернулись с животика на спинку. Было, конечно, неожиданно. Мама аж завизжала.

Не успею оглянуться, как мой пирожочек уже будет сидеть, потом бегать, ползать, и щеки эти сладкие уйду. Не хочу, чтобы они уходили», — поделилась Наталья.