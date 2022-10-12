Рудова прикрыла срам юбкой-тряпкой, вихляя задом перед камерой: бесстыдство вопиющее (видео)

Красавице Наталье Рудовой уже через год будет 40 лет, но ей никогда не дашь ее возраст. Актриса сохранила стройную фигуру 18-летней девушки и кожу без намека на морщины или птоз.

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Звезда не скрывает, что прилагает к этому много усилий: активно занимается спортом, посещает косметолога, следит за своим питанием.

Но иногда похоже, что Рудова сама забывает, сколько ей лет, и примеряет образ девчонки-старшеклассницы. В личном блоге она обнародовала видео, на котором предстает в образе 17-летней школьницы, примерив черные туфельки с белыми носочками и дерзкую мини-юбку, которая больше напоминала рваную тряпку.