Рудова прикрыла срам юбкой-тряпкой, вихляя задом перед камерой: бесстыдство вопиющее (видео)

Наталья Рудова.

Наталья Рудова. Фото: соцсети

Иногда похоже, что Наталья Рудова забывает, сколько ей лет.

Красавице Наталье Рудовой уже через год будет 40 лет, но ей никогда не дашь ее возраст. Актриса сохранила стройную фигуру 18-летней девушки и кожу без намека на морщины или птоз.

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Звезда не скрывает, что прилагает к этому много усилий: активно занимается спортом, посещает косметолога, следит за своим питанием.

Но иногда похоже, что Рудова сама забывает, сколько ей лет, и примеряет образ девчонки-старшеклассницы. В личном блоге она обнародовала видео, на котором предстает в образе 17-летней школьницы, примерив черные туфельки с белыми носочками и дерзкую мини-юбку, которая больше напоминала рваную тряпку.

Звезда, не стесняясь, крутилась перед камерой, вихляя формами.

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