Госпитализировали со страшными болями: с Араратом Кещяном случилось несчастье

Арарат Кещан не ведет социальные сети, поэтому в последние месяцы о нем мало что известно. Меж тем, по данным KP.RU, звезда сериала «Универ» перенес сложную операцию.

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Издание сообщило, что актера госпитализировали с изнуряющими болями. Врачи обнаружили у него грыжи в позвоночнике.

В итоге Арарату сделали сложную операцию в одной из московских клиник. Сейчас 43-летний артист восстанавливается после хирургического вмешательства.