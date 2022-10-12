Госпитализировали со страшными болями: с Араратом Кещяном случилось несчастье

Арарат Кещан не ведет социальные сети, поэтому в последние месяцы о нем мало что известно. Меж тем, по данным KP.RU, звезда сериала «Универ» перенес сложную операцию.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Издание сообщило, что актера госпитализировали с изнуряющими болями. Врачи обнаружили у него грыжи в позвоночнике.
В итоге Арарату сделали сложную операцию в одной из московских клиник. Сейчас 43-летний артист восстанавливается после хирургического вмешательства.
Напомним, Кещян прославился благодаря роли Майкла в сериале ТНТ «Универ». После этого актер сыграл во многих проектах.
Удачно сложилась и личная жизнь звезды. Он много лет счастлив в браке с супругой Екатериной. У пары подрастают трое дочерей, младшая из которых родилась в конце сентября этого года.