Договаривалась о муже: зачем на самом деле Пугачева наведывалась в Москву — неудача

Зачем Алла Пугачева прилетала в Россию всего на месяц, до сих пор идут споры. Многие полагают, что Примадонна хотела «подбить хвосты» и определить, куда деть имущество после окончательной эмиграции.

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Корреспонденты КП узнали из окружения народной артистки нечто новое. Друзья Примадонны утверждают, что Алла Пугачева летала в Москву с одной целью — помочь мужу Максиму Галкину*. Якобы она назначила встречи с очень влиятельными людьми в России, с которыми пыталась договориться о продолжении карьеры юмориста и ведущего на территории РФ.

Чем закончились эти переговоры — доподлинно не известно. Но, судя по тому, что певица спешно сбежала из страны, а потом выложила сразу гневный пост в Сеть, консенсус она вряд ли нашла с сильными мира сего.

Да и комик не сбавил патетику. 12 октября он написал в соцсетях, что чувствует за собой особую миссию — помогать людям своим юмористическим словом, и поблагодарил публику в Испании за хороший прием на концертах.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.