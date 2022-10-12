«Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!»: Ветлицкая облила грязью россиян, узнав, что может стать иноагентом

Накануне стало известно, что певицу Наталью Ветлицкую могут вероятно признать иноагентом. По крайней мере в Генпрокуратуру Росси поступило обращение с просьбой о проверке высказываний артистки.

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По данным МК.ru, написал его руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Как считает общественник, певица публично критикует российскую власть и делится фейковой информацией о Вооруженных силах страны.

Ветлицкая не заставила себя ждать и разразилась в адрес соотечественников нецензурной бранью, поливая их грязью в соцсетях.

«Хватит бухать, ребята! Весь мир ржет!» — обвинила в злоупотреблении спиртным россиян Ветлицкая.

Напомним, Наталья Ветлицкая в 2012 году уехала на ПМЖ в Испанию и с тех пор бывает в России редко. Ее последний концерт в России прошел в январе 2020 года.