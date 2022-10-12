«Две недели не хотела жить»: как бывшая жена пережила смерть Пьера Нарцисса

Со дня смерти Пьера Нарцисса прошло почти четыре месяца, однако его экс-супруга Валерия Калачева до сих пор не оправилась. Девушка призналась, что с трудом взяла себя в руки, узнав о трагедии.

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«Первые сутки я вообще не спала, была в шоке. А последующие две недели не хотела жить, было упадническое состояние. Я просто лежала на кровати, наблюдая, как встает и заходит солнце», — поделилась Валерия с Prozvezd.

По словам Калачевой, жить дальше ей помог сам Пьер. Певец пришел к экс-возлюбленной, с которой хотел возобновить отношения, во сне.