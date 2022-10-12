«Две недели не хотела жить»: как бывшая жена пережила смерть Пьера Нарцисса

Со дня смерти Пьера Нарцисса прошло почти четыре месяца, однако его экс-супруга Валерия Калачева до сих пор не оправилась. Девушка призналась, что с трудом взяла себя в руки, узнав о трагедии.
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«Первые сутки я вообще не спала, была в шоке. А последующие две недели не хотела жить, было упадническое состояние. Я просто лежала на кровати, наблюдая, как встает и заходит солнце», — поделилась Валерия с Prozvezd.
По словам Калачевой, жить дальше ей помог сам Пьер. Певец пришел к экс-возлюбленной, с которой хотел возобновить отношения, во сне.
«Он будто бы отмотал пленку на 15 лет назад. За короткий миг Нарцисс мне показал все, что мы прожили. Он мне показал, как любил меня. Мы вместе рыдали во сне», — рассказала бывшая жена музыканта.
Напомним, Пьер Нарцисс скончался 21 июня 2022 года. Ему было всего 45 лет. Выпускника «Фабрики звезд» сгубили последствия подагры и проблемы с почками.