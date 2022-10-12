Куда пропал Джоуи из «Друзей»: почему актер Мэтт Леблан нигде не снимается

Культовый сериал «Друзья» давно закончился, но его актеры по-прежнему на плаву. Кортни Кокс снимается в продолжениях «Крика», у нее немало сериальных проектов. Дженнифер Энистон блистает в «Утреннем шоу» и комедиях. Лиза Кудроу нашла себя в «Космических войсках» и полнометражных фильмах.
А куда делся Джоуи, то есть Мэтт Леблан? В 2016–2020 годах выходил его комедийный сериал «Все схвачено». После этого что-то ничего не было слышно о новых проектах 55-летнего актера.
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На днях журналисты выловили Мэтта на одном из мероприятий и спросили, почему он нигде не снимается. Может, ему стоит напроситься в один из проектов своих бывших коллег по «Друзьям»?
Леблан ответил, что просто наслаждается временем вдали от Голливуда.
«Сейчас я беру отпуск, — объяснил он изданию Entertainment Tonight. — Я просто наслаждаюсь тем, что мне не нужно ничего делать. Это довольно приятно».
Актер пообещал, что даст знать журналистам, когда присоединится к какому-нибудь съемочному проекту.
Напомним, что после окончания «Друзей» Леблан еще два года выпускал сольный сериал «Джоуи». Также у него была роль в «Ангелах Чарли», а что-то еще значимое из его карьеры вспомнить достаточно трудно.