Куда пропал Джоуи из «Друзей»: почему актер Мэтт Леблан нигде не снимается

Культовый сериал «Друзья» давно закончился, но его актеры по-прежнему на плаву. Кортни Кокс снимается в продолжениях «Крика», у нее немало сериальных проектов. Дженнифер Энистон блистает в «Утреннем шоу» и комедиях. Лиза Кудроу нашла себя в «Космических войсках» и полнометражных фильмах.

А куда делся Джоуи, то есть Мэтт Леблан? В 2016–2020 годах выходил его комедийный сериал «Все схвачено». После этого что-то ничего не было слышно о новых проектах 55-летнего актера.

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На днях журналисты выловили Мэтта на одном из мероприятий и спросили, почему он нигде не снимается. Может, ему стоит напроситься в один из проектов своих бывших коллег по «Друзьям»?

Леблан ответил, что просто наслаждается временем вдали от Голливуда.