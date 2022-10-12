Шикарный пентхаус Пугачевой обнаружили в Сочи: соседи — Лещенко и Винокур

О том, что у Аллы Пугачевой есть несколько квартир в Москве и дача на Истре, знают многие. Однако корреспонденты КП также смогли выяснить, что у Примадонны имеется элитная недвижимость в Сочи.
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Элитный пентхаус за 200 миллионов рублей знаменитость приобрела еще 20 лет назад, но так и не смогла полюбить его. Редко туда наведывалась, а в последнее время и вовсе ее тут не видать.
500-метровая квартира Пугачевой располагается в знаменитом сочинском «звездном» доме № 5 на проспекте Пушкина, где прикупили недвижимость также Лев Лещенко и Владимир Винокур. Дом стоит всего в 50 метрах от центральной набережной.
Квартира Аллы Борисовны поделена на две части, каждая с видом на море и горы. Посередине — роскошный зимний сад. В апартаменты ведут два отдельных входа, есть два санузла, ванная и отдельная спа-комната с джакузи и кроватью для массажа.