Шикарный пентхаус Пугачевой обнаружили в Сочи: соседи — Лещенко и Винокур

Элитный пентхаус за 200 миллионов рублей знаменитость приобрела еще 20 лет назад, но так и не смогла полюбить его. Редко туда наведывалась, а в последнее время и вовсе ее тут не видать.

500-метровая квартира Пугачевой располагается в знаменитом сочинском «звездном» доме № 5 на проспекте Пушкина, где прикупили недвижимость также Лев Лещенко и Владимир Винокур. Дом стоит всего в 50 метрах от центральной набережной.

Квартира Аллы Борисовны поделена на две части, каждая с видом на море и горы. Посередине — роскошный зимний сад. В апартаменты ведут два отдельных входа, есть два санузла, ванная и отдельная спа-комната с джакузи и кроватью для массажа.