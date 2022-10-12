Уже подрос: Мария Шарапова в клетчатом пальто и ботильонах запечатлелась с маленьким сыном Теодором

Теперь Шарапова растит сына Теодора. Малыша она показывает редко. Но оказалось, что теннисистка путешествует вместе с наследником. Это осенью она посетила Неделю моды в Милане и Париже. На днях спортсменка снова отправилась на показ мод. После этого она запечатлелась дома с крохой.

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