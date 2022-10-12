Уже подрос: Мария Шарапова в клетчатом пальто и ботильонах запечатлелась с маленьким сыном Теодором

Мария Шарапова

Мария Шарапова. Фото: соцсети звезды

Знаменитая теннисистка проводит время на модных показах. Примечательно, что она путешествует с маленьким наследником.

Мария Шарапова может похвастаться тем, что она является одной из самых известны теннисисток в мире. Спортсменка некоторое время назад завершила карьеру. Как и предполагали поклонники, она решила посвятить время личной жизни. Чемпионка живет в США. Она обручилась с британским бизнесменом Александром Гликсом. А совсем недавно звезда стала мамой.

Теперь Шарапова растит сына Теодора. Малыша она показывает редко. Но оказалось, что теннисистка путешествует вместе с наследником. Это осенью она посетила Неделю моды в Милане и Париже. На днях спортсменка снова отправилась на показ мод. После этого она запечатлелась дома с крохой.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Мария была облачена в клетчатое пальто и черные ботильоны. Она взяла на руки сына, который был в плюшевом комбинезоне. У Теодора отросли волосы. Теннисистка с нежностью прижала его к себе. 

«Мой», — написала она.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что Шарапова — стильная мама.

«Очень хороши», «Какая вы бесподобная», «Он такой сладкий», «Прекрасный малыш», «Как это трогательно», «Вы прекрасно выглядите», — стали писать пользователи Сети.

Мария Шарапова с сыном. Фото: соцсети звезды

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  