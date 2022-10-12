Беременность уже не скрыть! Фахрийе Эвджен в платье в облипку исхитрилась щегольнуть раздавшимся телом

Вместе с Бураком Озчивитом Фахрийе Эвджен воспитывает сынишку Карана. После длительного декретного отпуска звезда ремейка турецкого сериала «Королек — птичка певчая» снялась в исторической ленте «Альпарслан». Однако к огорчению поклонников без объяснений покинула проект. Тогда в турецких таблоидах писали, что Бурак Озчивит приревновал свою жену к партнеру по съемочной площадке. И поставил Фахрийе ультиматум: либо съемки, либо семья.

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Правда всплыла наружу только после того, как Эвджен перестала скрывать беременность. Причина оказалась тривиальной: интересное положение актрисы.

Эвджен вот-вот родит второго ребенка. В облегающем платье, которое примерила жена Озчивита, изящно вырисовался округлый животик Фахрийе.