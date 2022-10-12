Гарри и Меган срочно удаляют из сериала про королевскую семью некоторые данные

Герцоги Сассекские уже давно работают надо документальным сериалом про королевскую семью для Netflix. Однако в последнее время они начали задерживать выход картины, так как решили внести срочные правки.
Инсайдеры утверждают, что Гарри и Меган Маркл решили вычеркнуть некоторые скандальные заявления о Карле III, королеве-консорте Камилле, Уильяме и Кейт.
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«Ходит много разговоров. Я слышал, что Гарри и Меган хотят, чтобы сериал задержался до следующего года, они хотят притормозить», — заявил источник издания Page Six.