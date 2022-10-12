Как Чарльз пытался скрыть от Гарри смерть Елизаветы II

Официально о смерти Елизаветы II объявили всему миру 8 сентября в 15:10 по лондонскому времени. И, по сообщениям инсайдеров, принц Гарри узнал об этой новости вместе со всем миром. То есть через три часа после ухода Ее Величества.

Королевич тут же вылетел к бабушке, но не успел застать ее живой. В кулуарах говорят, что принц Чарльз мог связаться с Гарри и раньше, но умышленно не сделал это.

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Гарри, судя по всему, очень обидело это. В ту злополучную ночь он не остался на ужин со своим отцом и старшим братом, а отправился из Шотландии в Лондон уже с утра, пишет The Telegraph.