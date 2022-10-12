«У меня нет мужа»: Слава высказалась о разрыве с отцом младшей дочери

Недавно в Сети появились слухи о том, что певица Слава (Анастасия Сланевская) рассталась с бизнесменом Анатолием Данилицким, являющимся отцом ее младшей дочери Антонины. Об этом заговорили после того, как звезда призналась, что они с гражданским мужем живут в разных квартирах.
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В эфире программы «Скажи правду» на RU.tv Слава прокомментировала сплетни. Она с юмором отнеслась к комментариям типа: «Пластика не помогла артистке удержать богатого супруга».
«Во-первых, у меня нет мужа, во-вторых, он небогатый, в-третьих, я ответила на все вопросы», — со смехом заявила певица.
Анастасия дала понять, что у них с избранником все по-прежнему прекрасно.
«У меня есть любимый человек, просто я никогда не была в официальном браке. Толя — мой близкий человек», — пояснила 42-летняя артистка.