Михалкова без белья явилась на съемки: и давай «полушария» вперед выдвигать, и давай!

Но от мужских глаз не ускользнуло, что звезда «забыла» примерить под комплект белье. Когда Михалкова выдвигала вперед свой бюст, это было особенно заметно.

«Горячая штучка!», «Какая красивая!», «Аппетиточка наша!», «Выходи за меня замуж», «Юля, пошли на свидание», — пишут мужчины Юлии Михалковой в комментариях.