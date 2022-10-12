Что Уильям дарил Миддлтон после рождения детей

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поженились 10 лет назад. За годы супружеской жизни они родили троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлоту и принца Луи.

По регламенту наследник престола должен был подарить любимой супруге подарки на рождение каждого малыша, выражая тем самым свою благодарность.

За старшего сына герцогиня получила игрушечного медведя с дорогим ювелирным кулоном. После рождения Шарлотты Уильям преподнес жене серьги с зелеными аметистами и турмалинами.

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А за Луи наследник престола отблагодарил Кейт медальоном со звездами.