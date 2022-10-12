Малютка уже сама держит головку: Юдашкина показала подросшую дочку Агату от Максакова

Галина Юдашкина подарила мужу Петру Максакову троих детей. У пары есть сыновья: Аркадий и Анатолий. Однако супруги долгие годы мечтали о дочке. Наследница именитого кутюрье Валентина Юдашкина исполнила заветное желание возлюбленного, подарив ему лапочку-дочку.

Кстати, зять Валентина Абрамовича вполне состоятельный, так что Галина может нарожать ему еще десяток. Он служит бизнес-консультантом в Доме моды Valentin Yudashkin.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В своем микроблоге Галина Юдашкина поделилась свежим снимком с подросшей Агатой-Ариеллой, прижав малютку к себе. Внука модельера уже сама держит головку. А вот волосики у Агаты пока еще больше напоминают пушок. Галина Юдашкина выпускает одежду для детей. Так что ее дочка будет самой модной среди сверстниц на детской площадке.