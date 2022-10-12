Что сказал принц Уильям плачущему Гарри на похоронах Дианы

Принцесса Диана погибла, когда Уильяму было 15 лет, а Гарри - 12. Разумеется, мальчики тяжело переживали уход любимой мамы.

По регламенту, детей не должны были допускать к похоронам Дианы, но они все же присутствовали на траурной процессии. Держались из последних сил.

«Ты не плачешь, ты просто идешь», - сказал тогда Уильям плачущему Гарри.

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Вообще, мальчиков с детства учили не проявлять свои эмоции на публике. Удивительно, что даже детьми они смогли следовать протоколу.