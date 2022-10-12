Звезда «Теории большого взрыва» Кейли Куоко объявила, что ждет первенца

Американская актриса Кейли Куоко – Пенни из «Теории большого взрыва» – объявила в социальных сетях о том, что ждет ребенка. Для 36-летней звезды это будут первые роды. Отцом станет актер Том Пелфри, с которым Кейли начала встречаться в мае текущего года.
11 октября оба будущих родителя опубликовали в Сети фотографии, как они узнали пол ребенка. Пара разрезала торт, а внутри была розовая начинка – этот цвет приписывают девочкам.
«Малышка Пелфри появится в 2023 году. За пределами благословения и на седьмом небе от счастья… Я люблю тебя, Том!» - написала Кейли под фото.
Возлюбленный актрисы ответил таким же трогательным постом.
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Напомним, что в свои годы Кейли успела уже дважды побывать замужем - за теннисистом Райаном Свитингом в 2013-2016 и сыном миллиардера Карлом Куком в 2018-2022. Но с состоятельными женихами звезда сериалов не нашла личного счастья, ребенка завела вместе с таким же актером, как она сама.