«Мои выступления имеют психотерапевтический эффект»: Галкин* заявил о своей особой миссии в мире

Максим Галкин* выступил с концертами в Испании, организовав шоу в Барселоне и Аликанте. Здесь, в Европе, он неожиданно понял, что его работа озарена особой миссией в этом мире.

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В личном блоге после выступления он рассказал людям, как видит свое предназначение в нынешней мировой ситуации.

«В эти дни, когда каждое утро начинается о страха открывать новостную ленту, когда тревога и ужас будто навсегда поселились в сердце каждого нормального человека, я все чаще встречаюсь с отзывами после концерта, что мои выступления имеют для зрителя психотерапевтический эффект, когда юмор и слово помогают жить и надеяться. Дай Бог, чтобы было так!» - написал Галкин*.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.