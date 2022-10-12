«Настоящие друганы»: кто из звезд навещал Ефремова в колонии

Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в колонии под Белгородом. Заслуженного артиста приговорили к 7,5 годам заключения из-за смертельного ДТП.

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Звездные друзья не отреклись от актера после трагедии. По словам его сестры Анастасии, коллеги даже навещаю Михаила Олеговича в тюрьме.

«У него бывают друзья: Гармаш, Ванька Охлобыстин, Гарик Сукачев, Мищенко. Все настоящие друганы ездят и еще будут ездить», — поделилась Ефремова с aif.ru.

Женщина отметила, что среди знакомых вообще не нашлось такого человека, который отказался от артиста после аварии.