Дробыш сообщил о мобилизации немощного Носкова

Известный продюсер Виктор Дробыш сообщил о том, что никто из его артистов никогда не будет бегать от военкомата. Если повестка кому-то придет, то они тут же отправятся отдавать долг родине.

«Если придет Носкову повестка, и он пойдет воевать, то это будет катастрофа», - пошутил Дробыш.

Кстати, Носков служил в Северном флоте, и если бы не проблемы со здоровьем, то, возможно, отправился бы воевать.

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Николай Носков, напомним, восстанавливается после инсульта. Периодически артист дает концерты, но ему до сих пор сложно ходить и говорить.