Самый неудачный подарок принца Уильяма Кейт Миддлтон едва не стал последним

Принц Уильям и Кейт Миддлтон практически никогда публично не рассказывают о своих отношениях. Однако недавно наследник престола разоткровенничался и поведал о своем самом неудачном подарке будущей жене.

Это произошло на одном из свиданий. Будущие супруги тогда просто встречались. Уильям долго думал, как удивить возлюбленную и придумал преподнести бинокль!

«Я понятия не имею, почему купил именно его, но последствия были ужасными. Кейт решила, что я хотел над ней поиздеваться и долго не могла успокоиться», - рассказал Уильям.

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Принц признал, что это была глупая выходка, и он до сих пор сожалеет.