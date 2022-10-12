«Ранима, но несгибаема»: Пугачева вышла на связь из Израиля

Сейчас Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным* находится в Израиле. Судя по всему, за границей Примадонна не отсиживается на вилле, а развлекает себя выходами в свет.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Например, 11 октября певица посетила концерт Земфиры, который прошел в Тель-Авиве. На своей странице в соцсети Алла Борисовна опубликовала совместное фото с коллегой, дополнив его эмоциональной подписью.
«Земфира! Личность, талант! Она как ребенок ранима, но несгибаема. Браво», — написала артистка.
Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети
Напомним, Пугачева и Галкин перебрались за границу более полугода назад. В конце минувшего лета Примадонна ненадолго возвращалась на родину, однако уладив вопросы с недвижимостью и забрав документы детей из школы, она снова улетела в Израиль.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.