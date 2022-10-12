«Ранима, но несгибаема»: Пугачева вышла на связь из Израиля

Сейчас Алла Пугачева с детьми и мужем Максимом Галкиным* находится в Израиле. Судя по всему, за границей Примадонна не отсиживается на вилле, а развлекает себя выходами в свет.

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Например, 11 октября певица посетила концерт Земфиры, который прошел в Тель-Авиве. На своей странице в соцсети Алла Борисовна опубликовала совместное фото с коллегой, дополнив его эмоциональной подписью.