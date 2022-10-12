Опозорилась: сериальная мать обругала Кошмал из «Сватов» за пляски на «чужом горе»

Инна Королева не смогла смолчать, когда узнала о реакции Анны Кошмал после трагедии на Крымском мосту. Судя по тому, что выдала звезда «Сватов», произошедшее ее ничуть не расстроило и даже, наоборот, повеселило, пишет kp.ru.

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В беседе с журналистами актриса, которая в «Сватах» сыграла маму Жени Ковалевой, раскритиковала свою сериальную дочку, дав понять, что она никак не ожидала того, что ее коллега потеряет облик и мораль.

«Я просто этого не понимаю и чувствую большое расстройство. Я не ожидала. Не понимаю. Я не могу радоваться чужому горю... Это не только потеря человеческого облика, но и морали», - говорит Инна Королева. «Опозорилась перед теми, кто ее любил», «Как так можно?», «Бог ей судья», - пишут фолловеры.

По материалам Woman.ru