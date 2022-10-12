Лев Лещенко опроверг приписанные ему намеки об отмене «Голубых огоньков»

Лев Лещенко. Фото: Global Look Press

Лев Лещенко. Фото: Global Look Press

По словам певца, еще рано говорить о записи новогодних концертов.

Некоторые СМИ разместили цитату Льва Лещенко о том, что он не получил приглашения на запись новогоднего «Голубого огонька», из которой якобы следовал вывод: в этом году «Огонька» не будет.

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Народный артист РСФСР Лев Лещенко раскритиковал подобное толкование его слов: он пояснил, что и не думал делать никаких намеков по поводу отмены «Голубого огонька».

«Успокойтесь! Нет никаких огоньков! Еще не сформировано ничего! Это бред собачий какой-то: кто-то говорит там глупости какие-то», - приводит слова артиста издание «РИА ФАН».

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