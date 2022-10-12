«Хамство чистой воды»: Кошмал пропесочила Железняк за «отвратительную» игру в «Сватах»

Анна Кошмал перестала общаться с Федором Добронравовым и Татьяной Кравченко. А ведь когда-то актриса пела им дифирамбы, заверяя, что Добронравов стал ей чуть ли не родным дедушкой, а Кравченко она любит и почитает.

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Оказывается, едкими высказываниями звезда «Сватов» задела и Олесю Железняк, которая сыграла в сериале жену Митяя.

Так, Кошмал заявила, что свою роль в «Сватах» Олеся исполнила просто «отвратительно». Игру Железняк сериальная внучка Ивана и Валюхи Будько назвала посредственной, добавив, что Олеся якобы работала «спустя рукава».

При этом Кошмал намекнула, что в других проектах Железняк смотрелась еще более или менее. Однако в «Сватах» никакого впечатления не произвела. Громкие слова Анны вызвали недовольство некоторых поклонников народного телехита.

«У Олеси столько ролей за плечами! Грех такое говорить!», «Надо еще дорасти до ее уровня!», «Сама-то из себя что без Добронравова и Кравченко представляет?», «Хамство чистой воды», «Не верю! Как она могла такое сказать?» - заспорили телезрители.

По материалам Woman.ru