Пьер Нарцисс оставил жене загадочное послание с того света о будущем

Пьер Нарцисс скончался летом этого года, однако до сих пор шлет тайные послания своей бывшей жене Валерии Калачевой. «Шоколадный заяц» приснился женщине, и они якобы были очень близки.

«Стало понятно, что не нужно было нам в свое время разбегаться по комнатам, вызывать полицию, жаловаться друзьям и вставлять друг другу палки в колеса в периоды ссор. Он мне показал, как любил меня», - заявила она.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Калачева также заявила, что Нарцисс предсказал ей светлое будущее. Якобы она справится со всеми трудностями и еще будет счастлива.