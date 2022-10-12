Крид сменил имидж и стал копией Шамана: уже второй после Киркорова (фото)

Перед обаянием Шамана (Shamаn), похоже, не смогли устоять не только обычные российские зрители, но и звезды российской эстрады. А иначе, как объяснить то, что отечественные представители шоу-бизнеса один за другим превращаются в копии внезапно взошедшей звезды?

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Недавно Филипп Киркоров появился на концерте в образе блондина с вертикальными кудрями, которые очень напоминали дреды Шамана.