Крид сменил имидж и стал копией Шамана: уже второй после Киркорова (фото)

Перед обаянием Шамана (Shamаn), похоже, не смогли устоять не только обычные российские зрители, но и звезды российской эстрады. А иначе, как объяснить то, что отечественные представители шоу-бизнеса один за другим превращаются в копии внезапно взошедшей звезды?
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Недавно Филипп Киркоров появился на концерте в образе блондина с вертикальными кудрями, которые очень напоминали дреды Шамана.
А теперь тренд поддержал и Егор Крид, который наплел из своих отросших локонов косички. И опять в Сети комментаторы нашли в его новом образе сходство с Шаманом.
«Внезапно ставший популярным певец Shamаn поделился фотками», «Похорошел Шаман. Раньше без слез не взглянешь. А теперь вон какой мамкин симпатяга стал», «Он устроился в барбер-шоп Тимати?», «А со спины их реально ведь спутать можно», - обсуждают обнародованные кадры бьюти-преображения Егора Крида.
Егор Крид. Фото: соцсети