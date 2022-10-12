Крид сменил имидж и стал копией Шамана: уже второй после Киркорова (фото)

Шаман.

Шаман. Фото: Global Look Press

Похоже, что звездам не дает покоя слава музыканта по имени Shamаn.

Перед обаянием Шамана (Shamаn), похоже, не смогли устоять не только обычные российские зрители, но и звезды российской эстрады. А иначе, как объяснить то, что отечественные представители шоу-бизнеса один за другим превращаются в копии внезапно взошедшей звезды?

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

Недавно Филипп Киркоров появился на концерте в образе блондина с вертикальными кудрями, которые очень напоминали дреды Шамана.

А теперь тренд поддержал и Егор Крид, который наплел из своих отросших локонов косички. И опять в Сети комментаторы нашли в его новом образе сходство с Шаманом.

«Внезапно ставший популярным певец Shamаn поделился фотками», «Похорошел Шаман. Раньше без слез не взглянешь. А теперь вон какой мамкин симпатяга стал», «Он устроился в барбер-шоп Тимати?», «А со спины их реально ведь спутать можно», - обсуждают обнародованные кадры бьюти-преображения Егора Крида.

Егор Крид. Фото: соцсети

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  