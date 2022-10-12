«Рыженькая, сразу омолодилась!»: 49-летняя Высоцкая в парике показала, как выглядела бы со стрижкой под каре

Юлия Высоцкая не скрывает, что европейским женщинам повезло куда больше, чем нашим соотечественницам. Ведь они и в зрелом возрасте считаются молодыми и привлекательными.

В то время, как у нас представительницы прекрасного пола, перешедшие определенный возрастной рубеж, сталкиваются с запретами. К примеру, из-за яркого макияжа, стремления выглядит моложе за счет одежды. Особенно, если зрелые дамы примеряют мини.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

В свои 49 лет жена режиссера Андрея Кончаловского, который на минуточку отметил юбилей, ему 85, выглядит значительно моложе. Они с мужем занимаются скандинавской ходьбой, много путешествуют, катаются на велосипедах.

Высоцкая нашла еще один способ омолодиться, сменив имидж без похода к ст парикмахеру. Для этого актриса примерила рыжий парик под каре с челкой. А такая стрижка, как утверждают стилисты, неизменно молодит.