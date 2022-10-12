«Его все обожают, называют дядя Миша»: как Ефремову живется в колонии

Михаил Ефремов продолжает отбывать наказание в колонии за ДТП со смертельным исходом. По словам сестры Анастасии, на жизнь в тюрьме заслуженный артист не жалуется.

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Он подружился и с коллективом, и с начальством, а также занялся съемкой фильмов. Организовать театр Михаилу Олеговичу пока не удалось из-за отсутствия в колонии сцены.

Ефремов поддерживает связь с семьей, звонит сестре примерно раз в неделю с городского телефона. Мобильного у звезды нет.

«Его все обожают и называют дядя Миша, вплоть до конвоиров. Он сыт, обут, одет. Получает посылки, в том числе еду. Не курит», — поделилась сестра звезды с aif.ru.

Анастасия отметила, что не забывают об актере и поклонники. Они также отправляют посылки и письма.