Юрий Лоза - о «Голубых огоньках»: «Киркоров поет для Баскова, Басков поет для Киркорова»

Стало известно, что Лев Лещенко не получал приглашения на запись новогоднего «Голубого огонька».
Похоже, в последнее время «Голубые огоньки» создаются вовсе не для того, чтобы радовать телезрителей выступлениями любимых артистов.
Именно такое мнение высказал музыкант и певец Юрий Лоза. По поводу Льва Лещенко он дал такой комментарий:
«Он их столько «наполучал», что один раз пропустит и ничего особенного с ним не случится».
Озвучил он свое мнение и относительно организации «Огоньков»:
«Раньше партия следила за тем, чтобы прослеживалась связь между медиа и народом, поэтому на «Голубых огоньках» Иосиф Кобзон пел для сталеваров. Старались, чтобы лозунг «Народ и партия едины» каким-то образом прослеживался еще и в этих передачах.
В последних «Голубых огоньках» Филипп Киркоров поет для Николая Баскова про Баскова, а Басков поет для Киркорова про Киркорова. Эта система замкнута на себя».
Наконец, Юрий Лоза признался, что его вовсе не волнует вероятность отказа от развлекательных программ в целях экономии.
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«Отменят огоньки, не отменят — меня все равно никто туда ни разу не приглашал.
Был один раз случай такой, мне позвонили с Первого канала, говорят: можете приехать к нам на «Голубой огонек»? Я спрашиваю, что им спеть. Они отвечают: петь не нужно. Нужно сидеть и бросать серпантин.
Опять будут Иван Ургант и Михаил Галустян. Те, кому есть что спеть — сидят и серпантин бросают, те, кому нечего — выступают тысячу лет подряд», - сказал Лоза в интервью изданию «РИА ФАН».