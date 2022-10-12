Юрий Лоза - о «Голубых огоньках»: «Киркоров поет для Баскова, Басков поет для Киркорова»

Стало известно, что Лев Лещенко не получал приглашения на запись новогоднего «Голубого огонька».

Похоже, в последнее время «Голубые огоньки» создаются вовсе не для того, чтобы радовать телезрителей выступлениями любимых артистов.

Именно такое мнение высказал музыкант и певец Юрий Лоза. По поводу Льва Лещенко он дал такой комментарий:

«Он их столько «наполучал», что один раз пропустит и ничего особенного с ним не случится».

Озвучил он свое мнение и относительно организации «Огоньков»:

«Раньше партия следила за тем, чтобы прослеживалась связь между медиа и народом, поэтому на «Голубых огоньках» Иосиф Кобзон пел для сталеваров. Старались, чтобы лозунг «Народ и партия едины» каким-то образом прослеживался еще и в этих передачах. В последних «Голубых огоньках» Филипп Киркоров поет для Николая Баскова про Баскова, а Басков поет для Киркорова про Киркорова. Эта система замкнута на себя».

Наконец, Юрий Лоза признался, что его вовсе не волнует вероятность отказа от развлекательных программ в целях экономии.

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