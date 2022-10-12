Точно не миллиард рублей: в какие деньги на самом деле обошлось строительство замка Галкину*

Также сообщалось, что якобы народной артистке предлагали реализовать ее хоромы за 700 миллионов, но она не согласилась, посчитав, что это слишком дешево.

Любопытно, что строительство замка обошлось Максиму Галкину* (он хозяин по документам) в разы дешевле. Поэтому в данном случае не совсем понятна «жадность» Аллы Борисовны. Как выяснили корреспонденты КП, юморист потратил на возведение своих хором 10 миллионов долларов, по нынешнему курсу - это чуть более 600 миллионов рублей.

На фоне этого предложенная цена в 700 миллионов выглядит довольно адекватной.

Вместе с тем, КП пишет, что Галкин и вовсе не хочет на самом деле продавать свой дом. Не исключено, что артист планирует вернуться на родину, когда ситуация нормализуется.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента