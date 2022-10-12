Точно не миллиард рублей: в какие деньги на самом деле обошлось строительство замка Галкину*

После отлета Аллы Пугачевой в Израиль вместе с детьми Гарри и Лизой, в СМИ появилась информация, что Примадонна попыталась продать замок в Грязи, но не смогла. Однако дом все еще выставлен на продажу за миллиард рублей.
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Также сообщалось, что якобы народной артистке предлагали реализовать ее хоромы за 700 миллионов, но она не согласилась, посчитав, что это слишком дешево.
Любопытно, что строительство замка обошлось Максиму Галкину* (он хозяин по документам) в разы дешевле. Поэтому в данном случае не совсем понятна «жадность» Аллы Борисовны. Как выяснили корреспонденты КП, юморист потратил на возведение своих хором 10 миллионов долларов, по нынешнему курсу - это чуть более 600 миллионов рублей.
На фоне этого предложенная цена в 700 миллионов выглядит довольно адекватной.
Вместе с тем, КП пишет, что Галкин и вовсе не хочет на самом деле продавать свой дом. Не исключено, что артист планирует вернуться на родину, когда ситуация нормализуется.
*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента