«Сильно скучаю и отдаю всю любовь»: SHAMAN впервые так откровенно заговорил о дочке

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, пробился на эстраду после участия в проекте «Голос». Певец когда-то дебютировал и на шоу «Фактор А» с Аллой Пугачевой в жюри.

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О личной жизни артиста известно крайне мало. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro музыкант впервые так откровенно рассказал о дочери, с матерью которой он живет отдельно.