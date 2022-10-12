«Сильно скучаю и отдаю всю любовь»: SHAMAN впервые так откровенно заговорил о дочке

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, пробился на эстраду после участия в проекте «Голос». Певец когда-то дебютировал и на шоу «Фактор А» с Аллой Пугачевой в жюри.
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О личной жизни артиста известно крайне мало. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro музыкант впервые так откровенно рассказал о дочери, с матерью которой он живет отдельно.
«С моим графиком жизни и работы, я же «воскресный папа» (с первой женой Мариной Рощупкиной музыкант развелся, она с дочкой живет в Новомосковске. - Прим. ред.). Поэтому видимся не очень часто, я сильно скучаю и отдаю всю накопленную за время расставания любовь дочери.
Иногда через бывшую супругу обмениваемся голосовыми сообщениями, фотографиями, созваниваемся по видеосвязи. А когда приезжаю, всегда с охапкой подарков. Каждую встречу стараюсь сделать запоминающимся праздником», - отметил певец.