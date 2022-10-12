Дочь Владимира Машкова будет играть в американском сериале

Мария Машкова будет сниматься в американском сериале «Ради всего человечества». Она сыграет второго пилота космического корабля.

В центре сюжета – альтернативная реальность, 1969 год. В этой реальности США проиграли Советскому Союзу космическую гонку, на Луне установлено красное знамя, а NASA вынуждены свернуть космические проекты.

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Сериал «Ради всего человечества» выходит на экраны уже давно – с 2019 года, сейчас Apple TV+ работает над четвертым сезоном, сообщает издание «РИА ФАН».

Напомним, Мария Машкова в настоящее время живет в США вместе со своей семьей. С отцом – знаменитым актером Владимиром Машковым – она не общается: СМИ писали об их ссоре из-за разных взглядов на текущую ситуацию. Мария резко высказывалась против россиян.