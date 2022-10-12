Из-за чего Галкин* не желает продавать замок в Грязи ни за какие деньги: вскрылись факты

После отъезда из России Аллы Пугачевой в Израиль появилась информация в СМИ о том, что она выставила на продажу свой замок в деревне Грязь за 1 млрд рублей. И, якобы, даже нашелся покупатель на элитную недвижимость народной артистки. Правда предложил он не миллиард, а всего-то 700 миллионов рублей.

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Однако певица наотрез отказалась от сделки, считая, что это слишком дешево для такого роскошества.

Вместе с тем, КП уточняет, что замок на самом деле по документам принадлежит Максиму Галкину*, мужу Примадонны. И продавать он дом категорически не желает – слишком дорого ему все, что находится в нем, да и курировал его возведение артист лично.

Главная гордость Галкина* - рыцарь сэр Генрих, который располагается в прихожей замка, встречая гостей. Это антикварные доспехи XIX века - копия доспехов Генриха II. Плюс ко всему в доме артиста есть редкие картины и другие исторические ценности.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.