«Публика голосует рублем»: SHAMAN - о своих концертах и заработках

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, один из самых востребованных артистов отечественной эстрады. Сам певец старается не распространяться о своих доходах, смущенно умалчивая сумму гонорара, которую он получает ежемесячно за свои концерты.

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