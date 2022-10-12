«Публика голосует рублем»: SHAMAN - о своих концертах и заработках

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, один из самых востребованных артистов отечественной эстрады. Сам певец старается не распространяться о своих доходах, смущенно умалчивая сумму гонорара, которую он получает ежемесячно за свои концерты.
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«Суть не в порядке цифр, а в человеческой любви, вложенной в деньги, которые люди отдают за каждый билет. Публика голосует рублем. Поэтому я измеряю свои доходы аншлагами, которые, слава Богу, преследуют меня на каждом концерте», - заверил SHAMAN в беседе с Teleprogramma.pro.