Земфире напомнили, как она терпеть не могла Пугачеву

Уехавшая из России Алла Пугачева пришла на концерт Земфиры в Израиле. Исполнительница хита «Хочешь» продемонстрировала свое уважение артистке и написала в соцсетях душещипательный пост.

Однако несколько лет назад Земфира очень неоднозначно высказывалась в адрес Примадонны. Всячески намекала на то, что та поет только под «фанеру».

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«Для меня певицы Пугачевой не существует. Я никогда не слышала ее живьем. Я не слушала в детстве ее пластинки. Я не кривлю душой, меня никогда это все не трогало, все эти песни типа «Арлекино» или «Айсберг», - заявляла Рамазанова.

Но, видимо, Земфира уже забыли и это.