SHAMAN упомянул о встречах с незамужней Пелагеей после «Голоса»

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, намекнул, что не теряет из виду наставницу проекта «Голос» Пелагею. Сам певец принимал участие в этом вокальном шоу и стал серебряным призером.

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С Пелагеей музыкант иногда сталкивается на концертах. Наставница «Голоса» всегда рада видеть молодого исполнителя, который занял свою нишу в отечественном шоу-бизнесе.

«С Пелагеей - да, недавно виделись на мероприятии - посидели, посмеялись, договорились повидаться еще. Она поздравила меня с последними успехами. Действительно, общались совершенно на равных», - заверил SHAMAN в беседе с Teleprogramma.pro.

Напомним, что Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. У пары есть общая дочка Таисия. Певица-народница скрывает свою личную жизнь. И похоже замуж пока не собирается.