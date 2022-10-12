«Цены не мизерные»: Галкин* похвастался своими гонорарами за границей

После переезда за границу Максим Галкин* не только не оставил концертную деятельность, но и стал гастролировать еще активнее, чем в России. Правда, по мнению некоторых пользователей, в Европе юморист собирает куда более скромные залы.
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«Ну что, теперь вот только такие маленькие залы, да и цены мизерные. Не то, что давеча в России. Да, Макс?» — написала звезде в соцсети одна из подписчиц.
Галкин заверил, что не жалуется на свои нынешние гонорары.
«Нет. Зал не маленький, цены не мизерные. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!» — ответил юморист.
Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачаева перебрались в Израиль более полугода назад. Недавно Примадонна ненадолго возвращалась на родину, чтобы уладить вопросы с недвижимостью и забрать документы детей из школы. После этого певица снова улетела за границу.
*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.