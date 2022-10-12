«Цены не мизерные»: Галкин* похвастался своими гонорарами за границей

Галкин заверил, что не жалуется на свои нынешние гонорары.

«Нет. Зал не маленький, цены не мизерные. Так что плохонькая вы гадалка, не видите даже то, что есть!» — ответил юморист.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачаева перебрались в Израиль более полугода назад. Недавно Примадонна ненадолго возвращалась на родину, чтобы уладить вопросы с недвижимостью и забрать документы детей из школы. После этого певица снова улетела за границу.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.