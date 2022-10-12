SHAMAN рассказал, как ухаживает за своими дредами

SHAMAN. Фото: Global Look Press

Колоритная внешность серебряного призера вокального проекта «Голос» стала его визитной карточкой.

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, долгие годы прокладывал себе путь для того, чтобы покорить шоу-бизнес. Когда-то он участвовал в проекте «Фактор А» с Аллой Пугачевой в жюри, потом пришел на «Голос». 

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Колоритная внешность артиста стала его визитной карточкой. В беседе с сайтом Teleprogramma.pro музыкант объяснил, легко ли ему ухаживать за такой необычной прической.

«Стрижка раз в месяц. Волосы сбоку не заплетены, они подстрижены. А раз в месяц идет подплетение дредов, чтобы не было торчащих у корней волосков. Так что они не нарощенные», - заверил SHAMAN.

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