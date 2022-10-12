«Мы обе певицы нашей страны»: Земфира после встречи с Пугачевой в Израиле сделала заявление

Алла Пугачева отметилась на концерте Земфиры в Израиле. Звезда отплясывала в компании Ренаты Литвиновой в ложе и явно была в восторге от творчества артистки.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

После шоу звезды запечатлелись рядом, опубликовав снимок в социальных сетях. На фото Примадонна опять старательно улыбается, а Земфира хитро прищуривается. Впрочем, рок-певица никогда не поддерживала имидж веселого человека.