«Мы обе певицы нашей страны»: Земфира после встречи с Пугачевой в Израиле сделала заявление

Алла Пугачева отметилась на концерте Земфиры в Израиле. Звезда отплясывала в компании Ренаты Литвиновой в ложе и явно была в восторге от творчества артистки.
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После шоу звезды запечатлелись рядом, опубликовав снимок в социальных сетях. На фото Примадонна опять старательно улыбается, а Земфира хитро прищуривается. Впрочем, рок-певица никогда не поддерживала имидж веселого человека.
Алла Пугачева и Земфира. Фото: соцсети
В своем аккаунте во «ВКонтакте» Земфира рассказала о встрече с Аллой Пугачевой, в своем заявлении она возвела свою персону в один ранг с народной артисткой.
«Приветствую. Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать — вы крутая, безусловная величина. Неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны», - написала Земфира в соцсетях после концерта в Тель-Авиве, который состоялся 11 октября.
Отметим, что в настоящий момент Земфира в сопровождении Ренаты Литвиновой путешествует с концертами по странам.