«У меня и телефона Пугачевой не было никогда»: SHAMAN выдал правду, что его связывает с женой Галкина*

SHAMAN, он же Ярослав Дронов, много лет штурмует отечественный шоу-бизнес. Когда-то молодой исполнитель принимал участие в проекте «Фактор А» с Аллой Пугачевой в жюри. Юноша настолько понравился Примадонне, что даже получил от нее на шоу спецприз.

Говоря о своих «связях», SHAMAN дал понять, что иногда певица отзывалась о его концертных номерах на проекте. Однако никаких поблажек он не получал.

«Особенного общения не было. Мы виделись исключительно в рамках шоу, на генеральных репетициях перед самой съемкой, - Алла Борисовна приходила и отсматривала. Комментариев, как в адрес Фроси Бурлаковой в фильме «Приходите завтра» («Восхищались!»), тогда не было. А на съемке Пугачева иногда отзывалась о моих номерах», - заверил певец в беседе с Teleprogramma.pro.

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SHAMAN не стал скрывать, что он не тот человек, который будет навязываться или набиваться в друзья.

«У меня и телефона Пугачевой не было никогда. Чувствовал в себе другое желание - я должен пробиться сам, силы на это есть. И, что самое интересное, интуиция не подвела», - уточнил музыкант.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента