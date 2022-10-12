«Друзья и семья счастливы»: Эмма Робертс закрутила новый роман с актером

У американской актрисы Эммы Робертс, которая сыграла в голливудском ремейке «Иронии судьбы», новый парень. После расставания с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом девушка переключилась на другого молодого актера Коди Джона.

Оказывается, этот роман начался еще минувшим летом, а в конце августа 32-летний артист опубликовал в социальной сети фото на яхте, на котором он целуется с Эммой.