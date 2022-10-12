«Друзья и семья счастливы»: Эмма Робертс закрутила новый роман с актером

У американской актрисы Эммы Робертс, которая сыграла в голливудском ремейке «Иронии судьбы», новый парень. После расставания с отцом своего ребенка Гарретом Хедлундом девушка переключилась на другого молодого актера Коди Джона.
Оказывается, этот роман начался еще минувшим летом, а в конце августа 32-летний артист опубликовал в социальной сети фото на яхте, на котором он целуется с Эммой.
Эмма Робертс целуется с Коди Джоном. Фото: соцсети
«Она была очень довольна Коди, и они наслаждаются своими отношениями и временем вместе, — цитирует издание Entertainment Tonight источник, близкий к 31-летней актрисе. - Их друзья и семья счастливы за них обоих и думают, что они отличная пара».
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Напомним, племянница Джулии Робертс долгое время встречалась с актером Эваном Питерсом, они даже были помолвлены. В 2019-м она закрутила роман с Гарретом Хедлундом, в конце 2020-го у них родился сын. Но уже в начале 2022-го актриса поспешила расстаться с возлюбленным из-за его проблем с алкоголем.