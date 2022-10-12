«Кило тоналки на заливных скулах»: как 73-летняя Пугачева выглядит в Израиле

Алла Пугачева редко пользуется косметикой, однако для выхода в свет певица наложила грим, скрыв морщинки.

Жена шоумена Максима Галкина* посетила концерт, повидавшись с Земфирой и Ренатой Литвиновой. На фото Примадонна щегольнула белоснежной улыбкой, показав даже нижние зубки.

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Певица переборщила с макияжем, положив тон, который больше напоминал плотную штукатурку, отчего скулы Примадонны стали сильнее выделяться на узком похудевшем лице.

«Кило тоналки на заливных скулах», «Еще чуть-чуть и будет оттенок кирпича», «Плотная маска на лице, зато морщин не видно», «Скулы как из пенопласта», - пишут фолловеры.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента